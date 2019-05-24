Реал резко ответил на слова Почеттино про использование тренировочной базы "сливочных"

Мадридскому клубу не понравилось заявление тренера Тоттенхэма Почеттино об условиях подготовки команды на базе Реала.

Команда из столицы Испании даже опубликовала официальное заявление на своем сайте.

"Реал удивлен заявлением тренера Тоттенхэма Маурисио Почеттино по запросу на размещение на нашей базе для подготовки к финалу Лиги чемпионов.

Реал хочет прояснить, что существование подобного запроса – абсолютная неправда. Наш клуб всегда демонстрировал готовность идти навстречу запросам УЕФА, Королевской федерации футбола Испании, Атлетико, Ливерпуля и Тоттенхэма.

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Все просьбы, направленные Реалу, касались только использования тренировочных площадок на нашей базе и раздевалок. И все они были удовлетворены.

Ливерпуль планирует тренироваться на нашей базе утром в субботу, 1 июня, Тоттенхэм, в свою очередь, проведет занятия в четверг и пятницу, 30 и 31 мая", – говорится в заявлении Реала.

Напомним, ранее Почеттино сказал, что президент Реала Флорентино Перес запретил его команде переночевать на базе Вальдебебас. Вполне возможно, что аргентинец просто шутил, но в Мадриде его юмора не оценили.

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