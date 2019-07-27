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Реал решил сохранить Хамеса

11:04 60 Читати українською
Реал решил сохранить Хамеса
Хамес Родригес / Reuters

Мадридцы готовы изменить свое решение относительно трансфера колумбийца.

"Сливочные" планируют сохранить Хамеса Родригеса в своем составе, утверждает El Chiringuito.

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На мнение руководства Реала повлияла тяжелая травма Марко Асенсио, который вылетел на долгий срок. Клуб сохранит Хамеса, чтобы избежать нехватки игроков в центральной линии.

Правда, AS добавляет, что окружение хавбека сборной Колумбии не в восторге от подобной перспективы. Главный тренер Реала Зинедин Зидан не имеет доверия к полузащитнику, поэтому его место в основе подлежит сомнениям.

Напомним, главными претендентами на Хамеса являются Наполи и мадридский Атлетико.

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