Алаба, Варан и Кроос на тренировке / Twitter Реала

Adidas разработал новый стильный комплект выездной формы для Реала. Фото в сеть "слил" ресурс Footy Headlines.

Интер показал очередной комплект стильной "змеиной" формы

Экипировка выполнена в синем цвете и имеет оранжевые элементы. На остальной части футболки нанесены узоры в стиле граффити. Презентация должна состояться на следующей неделе.

К слову, возможность впервые одеть эту форму у "сливочных" будет 14 августа – Реал на выезде сыграет с Алавесом в первом туре Ла Лиги.

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