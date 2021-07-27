Реал разработал новую выездную форму в стиле граффити – в сети появились фото
13:36 - Читати українською
Мадридцы продолжают обновлять "гардероб" перед стартом кампании 2020/21.
Adidas разработал новый стильный комплект выездной формы для Реала. Фото в сеть "слил" ресурс Footy Headlines.
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Экипировка выполнена в синем цвете и имеет оранжевые элементы. На остальной части футболки нанесены узоры в стиле граффити. Презентация должна состояться на следующей неделе.
К слову, возможность впервые одеть эту форму у "сливочных" будет 14 августа – Реал на выезде сыграет с Алавесом в первом туре Ла Лиги.
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