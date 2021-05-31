Реал размышляет над возвращением Анчелотти, – журналист
Реал все еще находится в поисках нового наставника после ухода Зинедина Зидана.
"Сливочные" рассматривают вариант с приглашением Карло Анчелотти на вакантный пост главного тренера, сообщил журналист Антон Меана в эфире Cadena SER.
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61-летний специалист, который сейчас возглавляет английский Эвертон, уже работал с Реалом в 2013-2015 годах. Под руководством Анчелотти мадридцы выигрывали Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок и Суперкубок Испании.
Заметим, после ухода Зинедина Зидана Реал серьезно занялся поиском нового тренера, а фаворитом президента Флорентино Переса является Маурисио Почеттино, который работает в ПСЖ.
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