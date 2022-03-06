В битве королевских клубов из Мадрида и Сан-Себастьяну гор взял столичный коллектив (4:1). Отчёт читайте на "Футбол 24".

Матчи против Сосьедада всегда были непростыми для "бланкос", а сегодня у "чури-урдин" ещё и задача стояла серьезная – в случае победы гости поднялись бы в зону ЛЧ. Даже ничья выглядела для басков неплохим вариантом, ведь тогда они сравнялись бы с Атлетико и Барселоной.

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Команда Иманола Альгуасиля так настроилась, что заработала пенальти уже на 8-й минуте встречи (Карвахаль наступил на ногу Давиду Силве). Его уверенно реализовал Оярсабаль. Впрочем, Мадрид быстро перехватил инициативу и прижал соперника. Что и говорить, когда удар с пенальти стал единственным для гостей в матче.

Организовав ряд моментов, хозяева сравняли счет на 40-й минуте – это Камавинга шикарным ударом метров с 25-ти направил мяч под дальнюю штангу.

Басков колыхнуло, а Мадрид, почувствовав "запах крови", быстро провёл и второй гол. Сначала отличился Бензема, но его гол отменили. На 43-й же минуте Модрич добавил к ассисту эффектное взятие ворот, выстрелив с подъёма в девятку. 2:1!

После перерыва от стартового упорства Сосьедада не осталось и следа. "Сливочные" доминировали, теряя один голевой шанс за другим, а Бензема снова забил из офсайда. Вколотить третий мяч удалось аж на 75-й минуте с пенальти, который реализовал Карим, а ещё через четыре минуты свеженький Асенсио (вышел на поле на 77-й) установил окончательный счёт встречи – 4:1!

Таким образом, мадридцы набрали 63 очка, оторвавшись от Севильи на 8 зачётных баллов. Сосьедад с 44 пунктами остался пятым.

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