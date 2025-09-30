Выход Кайрата в Лигу чемпионов сам по себе стал особым событием в истории турнира, а приезд Реала в Алматы едва не свел Казахстан с ума. Мадридцев после 12-часового перелета до китайского пограничья встретили с гимном ЛЧ, национальными костюмами и традиционной выпечкой. О неистовстве болельщиков нечего и говорить. Столица ожидает 4 тысячи туристов и доход в 6 млн евро.

Real Madrid Almaty'ya 200 yılda bir gelir, onda da hakkı verilmiş karşılamada. pic.twitter.com/JjbmXOUlB6 - AKIN (@zemlyakruglaya) 29 сентября, 2025

Очевидно, что результат для хозяев особого смысла не имел. Фаворит был очевидным, однако Реал не стал выставлять тотальный резерв. Из доступных лидеров в старт не попали только Беллингем (Джуд только восстановился от повреждения) Вальверде, Каррерас и Камавинга. Милитао, Трент, Рюдигер и Карвахаль находятся в лазарете.

Первый тайм прошел именно так, как и ожидалось, Реал владел мячом 71% игрового времени, вел 9:5 по ударам и 20:5 по касаниям в штрафной. Мадридцы набили аж 1,64 ожидаемых гола и создали 4-5 моментов. С другой стороны, ощущение издевательства над Кайратом не возникало – несмотря на бешеную разницу в классе, казахи выиграли единоборства (22:16).

Гости могли открывать счет уже на 14-й минуте вследствие эффектной скидки Мбаппе на ход Винисиусу. Бразилец вырвался один на один и попытался перебросить вратаря, однако в створ ворот Жуниор не попал.

На 18-й же минуте Мбаппе забросил пас в глубину на Франа Гарсию, а тот прострелил в центр штрафной – Гюлер замыкал в касание, однако Сорокин успел заблокировать.

Еще через три минуты Гюлер обыгрался с Винисиусом и сбросил мяч на Мбаппе, а тот качнул Мартыновича и из пределов штрафной закрутил в дальний угол. 18-летний Калмирза выполнил прекрасный сейв!

Впрочем, на 25-й минуте ему таки пришлось вынимать мяч из сетки – Калмирза сбил Мастантуоно, арбитр назначил пенальти, а Мбаппе реализовал. 0:1!

Мбаппе попытался отблагодарить Франко за 11-метровый, вырвавшись из-под давления на левом фланге и забросив сферу на правый край штрафной площади. Мастантуоно оказался в свободной зоне, переложил под левую и пробил в дальнюю девять, однако мяч срезался с ноги.

Тогда Мбаппе попытался сделать все сам. На 44-й минуте он открылся под проникающий пас Мастантуоно, пробросил мяч между ног Мати и выстрелил с острого угла. Мяч прошел в сантиметрах от левого верхнего угла!

Кайрат же ничем опасным не ответил, поэтому команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе Реала. Впрочем, казахи не собирались так просто сдаваться.

За шесть минут после перерыва Кайрат пошел в атаку большими силами. В чужой штрафной оказался даже центрбек Мартынович – за это и прилетело наказание. После возвращения мяча Куртуа хватило одного выноса, что организовать Мбаппе рывок 1-в-1 против Маты. Килиан легко переиграл последнего защитника и перебросил Калмирзу. 0:2. Таким образом, Тибо покинул Казахстан с ассистом.

Казалось, что на этом интрига закрыта, однако Кайрат сумел подарить болельщикам несколько минут экстаза. До голов не дошло, однако несколько классных моментов хозяева создали. Так, на 54-й минуте Дастан едва не забил прямым ударом со стандарта (получилось рядом со стойкой), а на 57-й к мячу приложился Арад – его выстрелу с дистанции только немного не хватило точности. Сфера просвистела над перекладиной!

На 62-й минуте Грамико зацепился за мяч на левом углу штрафной и плотно пробил по воротам. В игру пришлось вступать Куртуа, хотя выстрел пришелся точно по его позиции. На 67-й же минуте случился апогей атак Кайрата – казахи заработали пенальти! Себальйос наступил на носок Грамико, что было заметно на повторах, но рефери снова подмигнул "сливочным". По его мнению, фола здесь не было.

Между этими эпизодами "королевский клуб" провел несколько контратак. Еще на 58-й минуте добивать дебютанта ЛЧ мог Мбаппе, который обыгрался с Винисиусом, вышел один на один и вколотил мимо дальнего нижнего.

На 62-й же Мастантуоно ворвался в штрафную и зарядил из-под Сорокина – Калмирза парировал! В конце концов, на 73-й минуте все было завершено. Свежий Родриго обыгрался с Мбаппе, пробежал мимо трех соперников и сбросил Гюлеру, а тот передал мяч Мбаппе. Килиан оформил хет-трик, вгатив с линии штрафной под левую стойку. 0:3.

На 83-й Родриго обыграл Сорокина и подал на линию вратарской, а Камавинга замкнул головой. 0:4. Точку же уже на последних секундах поставил Браим Диас, который получил проникающий пас от Гонсало Гарсии и пробил с правого края штрафной – 0:5. Замены Хаби Алонсо сработали идеально.

Финальный свисток зафиксировал разгромную победу над Кайратом. Казахам нечего стесняться. Украинским грандам необходимо поучиться.

