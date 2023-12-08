Карло Анчелотти намерен дать своим подопечным недельный отдых, информирует AS. Если бы матч был сыгран на день ранее, с отпуском не возникло бы трудностей – в этом случае все игроки команды вернулись бы в расположение клуба 27-го декабря для подготовки к матчу 19-го тура чемпионата с Мальоркой.

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И хоть матч с Мальоркой запланирован на 3 января, проблема Реала заключается в том, что многие южноамериканские футболисты команды после рождественских каникул должны иметь несколько дополнительных дней на акклиматизацию после возвращения в Испанию. Кроме того, рейсы в Южную Америку всегда отправляются ночью – Винисиус и компания не смогут вылететь до ночи пятницы, 22-го числа, и прибудут в пункт назначения лишь 23-го числа, в канун Рождества. По этой причине Анчелотти не заставит их вернуться до 29-го числа, хотя это будет означать, что они не будут полностью готовы к матчу с Мальоркой.

После 15 туров Реал лидирует в чемпионате Испании, опережая Жирону благодаря лучшей разнице мячей.

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