Итальянский специалист вскоре покинет Мадрид, поскольку имеет предложение возглавить сборную Бразилии. Реал видит преемником Анчелотти Хаби Алонсо.

Преемник Анчелотти в Реале хочет подписать 45-миллионного хавбека под клубный ЧМ – звезда "бланкос" в опасности

Как сообщает Маттео Моретто, испанец находится в шаге от достижения полного соглашения со "сливочными". В ближайшие дни Алонсо встретится с Байером, чтобы сообщить им о своем желании переехать в Мадрид.

Напомним, что возглавил леверкузенцев в 2022 году. Под руководством Алонсо Байер добыл титул чемпиона Германии в сезоне 2023/24, установив рекорд Бундеслиги. Леверкузенцы не проиграли ни одной встречи во время чемпионской кампании (34 матча – 28 побед и шесть ничьих).

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