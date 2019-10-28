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Реал рассматривает вариант с продажей Бейла уже зимой

28 октября 23:50 14 Читати українською
Реал рассматривает вариант с продажей Бейла уже зимой
Флорентино Перес и Гарет Бейл / Фото ФК Реал

Будущее Гарета Бейла в Реале остается под большим вопросом.

Руководство Реала рассматривает возможные варианты трансфера хавбека "сливочных" Гарета Бейла, сообщает AS.

Манчестер Юнайтед отказался от трансфера Бейла через его чрезмерный травматизм

Причиной этому стали напряженные отношения валлийца с боссами клуба, а также его повышенная травматичность. Напомним, Гарет получил травму во время матча за сборную Уэльса против Хорватии (1:1).

На протяжении всей карьеры 30-летнего хавбека в Реале (с 2013 года) его часто сопровождают различные повреждения.

В текущем сезоне Бейл провел за королевский клуб семь матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи.

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Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Флорентино Перес Трансферы Реал Мадрид
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