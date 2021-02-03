Зинедин Зидан в текущем сезоне не слишком рассчитывает на Винисиуса, ведь 20-летний футболист не впечатляет игрой, сообщает AS.

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Более того, по информации источника, ухудшение выступлений заставило боссов Реала задуматься о продаже игрока. Руководство рассматривает возможность трансфера Жуниора летом для компенсации потерь от пандемии.

Заметим, что в 6 поединках в 2021-м бразилец сыграл лишь 176 минут, а в течение сезона преимущественно выходит на замену. Портал Transfermarkt оценивает Винисиуса в 40 млн евро.

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