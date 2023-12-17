Виктор Осимхен находится в шорт-листе мадридцев на позицию центрфорварда, сообщает Sport.es.

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Нигериец близок к подписанию нового контракта с Наполи, в котором должна появиться клаусула на 130 млн евро. Впрочем, даже такая сумма не пугает Реал. Мадридцы твердо настроены летом подписать суперзвездного нападающего, чтобы не повторять проблему нынешнего сезона. Приоритетами Реала остаются Мбаппе и Холанд, однако француз однажды уже подставил Флорентино Переса, а норвежца вряд ли отпустит Ман Сити.

Добавим, что в нынешнем сезоне 24-летний Осимхен отыграл за Наполи 16 матчей, оформив 8 голов и 3 ассиста.

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