Позиции Зинедина Зидана в Мадриде после двух поражений подряд (от Шахтера и Кадиса) пошатнулись.

Руководство Реала задумалось о смене тренера и уже видит две альтернативы действующему тренеру "сливочных".

Зидан получил ультиматум после позора с Шахтером – судьба тренера зависит от двух матчей

Как сообщает AS, на замену Зидану могут прийти экс-тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино или наставник молодежной команды Реала Рауль. По информации источника, в назначении последнего заинтересован лично президент Флорентино Перес – он считает его идеальным вариантом. Относительно Почеттино есть некоторые опасения, ведь он не из системы Реала, а потому может требовать контракт длиннее сроком.

Заметим, следующие две игры станут для Зинедина решающими – против Барселоны и Боруссии М. Интересно, что Зидан уже покидал тренерский мостик Реала в мае 2018-го, однако вернулся менее чем через год.

"Шахтар зняв корону з мільярдної команди Зідана": найкращий ЛЧ-тайм в історії "гірників" – у захваті всі і навіть Сенцов