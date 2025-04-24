Реал рассматривает неожиданных кандидатов на смену Анчелотти – за тренера украинца придется заплатить
Реал выработал стратегию замены Карло Анчелотти, если клубу не удастся договориться с Хаби Алонсо.
Алонсо является основным кандидатом на пост главного тренера Реала. Однако если "бланкос" не удастся переманить своего бывшего футболиста из Леверкузена, боссы клуба разработали запасной вариант.
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Как информирует Marca, Реал рассматривает возможность приглашения наставника Реала Сосьедад Иманоля, а также главного тренера Жироны Мичела. При этом Иманоль может быть приглашен безвозмездно – его контракт с баскским клубом завершается летом, и он покинет свою должность.
В случае с Мичелом все сложнее. В его контракте с Жироной есть пункт о клаусуле в размере 2 млн евро. Однако представители Реала пока что еще не выходили с тренером Виктора Цыганкова на связь.
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