Алонсо является основным кандидатом на пост главного тренера Реала. Однако если "бланкос" не удастся переманить своего бывшего футболиста из Леверкузена, боссы клуба разработали запасной вариант.

Реал Сосьедад попрощается с тренером в конце сезона – именитый наставник находился в клубе 25 лет

Как информирует Marca, Реал рассматривает возможность приглашения наставника Реала Сосьедад Иманоля, а также главного тренера Жироны Мичела. При этом Иманоль может быть приглашен безвозмездно – его контракт с баскским клубом завершается летом, и он покинет свою должность.

В случае с Мичелом все сложнее. В его контракте с Жироной есть пункт о клаусуле в размере 2 млн евро. Однако представители Реала пока что еще не выходили с тренером Виктора Цыганкова на связь.

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