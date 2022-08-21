"Сливочные" решили отпустить Каземиро в Манчестер Юнайтед. У Карло Анчелотти есть готовый вариант замены – это Орельен Чуамени, а также в центр поля могут перевести Дэвида Алабу. Впрочем, в Мадриде все же раздумывают над подписанием еще одного игрока, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Telegraph.

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В поле зрения Реала попал Пьер-Эмиль Хёйбьерг – лидер Тоттенхэма и сборной Дании. 27-летний центральный полузащитник ранее находился в Баварии, когда команду возглавлял Хосеп Гвардиола, но тогда не имел места в составе. Сейчас Хёйбьерг является ключевой фигурой в полузащите Антонио Конте, поэтому вряд ли наставник Тоттенхэма захочет отпускать одного из лидеров.

Ранее Реал рассматривал вариант с трансфером Бруно Гимараеса из Ньюкасла, однако "сороки" не захотели отпускать игрока. Непросто будет и с Хёйбьергом – соглашение датчанина со "шпорами" действует до лета 2025 года.

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