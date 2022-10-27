Мадридский клуб станет единственным представителем Примеры в плей-офф Лиги чемпионов. Такого слабого результата у испанцев не было с сезона 2003/04, когда УЕФА убрал второй раунд группового этапа.

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Реал уже может считать выгоду, которую ему в этом году подарили Барселона, Атлетико и Севилья, сообщает Marca. УЕФА ежегодно распределяет между клубами доходы от аудиовизуального рынка их страны. Обычно Испания делегирует в плей-офф ЛЧ 3-4 представителя, но на этот раз "сливочные" заберут всю сумму, начиная уже с 1/8 финала. Это минимум 8,6 дополнительных миллионов евро, которые могут вырасти до 11,7 миллиона, если Реал дойдет до финала.

Напомним, команда Анчелотти находится в одной группе с РБ Лейпциг, Шахтером и Селтиком. Впереди остался один тур, в котором действующий победитель ЛЧ будет принимать шотландцев (2 ноября).

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