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Реал пытается перехватить Лаутаро у Барселоны

13:42 93 Читати українською
Реал пытается перехватить Лаутаро у Барселоны
Лаутаро Мартинес / Фото Instagram

Сразу два гранда Ла Лиги охотятся на форварда Интера Лаутаро Мартинеса.

Руководство Реала отчаянно пытается надеть футболку мадридцев на Лаутаро Мартинеса, сообщает Mundo Deportivo.

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На 22-летнего таланта Интера уже давно претендует Барселона, да и сам аргентинец не скрывает своего желания поиграть вместе с Месси и компанией. Миланский клуб понимает весь ажиотаж вокруг своего игрока, поэтому требует у потенциальных покупателей около 110 млн евро.

В нынешнем сезоне Серии А Мартинес провел 22 матча, в которых отметился 11-ю голами и 4-мя ассистами.

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