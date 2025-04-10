Игроки Реала начали подготовку к матчу 31-го тура Ла Лиги против Алавеса после разгромного поражения от Арсенала в Лиге чемпионов.

Игроки, которые вышли в основе Реала на игру с Арсеналом, провели восстановительную тренировку. Остальные же футболисты отрабатывали владение мячом, имели тактическое занятие, а завершили игрой на уменьшенном поле, сообщает пресс-служба "сливочных".

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К игрокам, которые тренировались, присоединился и Дани Себальос после занятий в тренажерном зале. Андрей Лунин и Ферлан Менди продолжили заниматься согласно программам восстановления от их травм.

Напомним, у Андрея повреждения камбаловидной мышцы. Ранее сообщалось, что украинцу для восстановления понадобится около 4 недель. В общем Лунин сыграл в 12 матчах за Реал в этом сезоне, в которых пропустил 19 мячей, в 4 играх ему удалось удержать ворота на замке.

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