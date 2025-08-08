Реал разбил Леганес в товарищеском матче. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Реал – Леганес – 4:1

Хаби Алонсо готовит свою команду к старту сезона. Реал в четверг, 7 августа, провел тайный матч с Леганесом на клубной базе.

"Сливочные" победили 4:1, но пропустили первом. Хаби Алонсо дал игровое время всем, кроме травмированных Ферлана Менди и Эндрика, а также Джуда Беллингема, который восстанавливается после травмы. Стоит заметить, что впервые после травмы в состав Реала вернулся Дани Карвахаль. На поле выходил также Андрей Лунин.

Один из голов Реала забил 18-летний Тьяго Питарх с передачи Килиана Мбаппе. Это первое появление молодого игрока в основной команде.

Напомним, Реал сыграет с Осасуной в первом туре Ла Лиги. Матч состоится 19 августа.