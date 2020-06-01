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Реал провел первую командную тренировку – "сливочные" не занимались вместе с начала марта

19:33 20 Читати українською
Реал провел первую командную тренировку – "сливочные" не занимались вместе с начала марта
Тренировка "сливочных" / твиттер Реала

Тренировочное занятие мадридского Реала в понедельник впервые за долгое время состоялось в обычном режиме.

Мадридцы начали командные тренировки перед возобновлением сезона в Ла Лиге, сообщает официальный сайт клуба.

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Подопечные Зинедина Зидана впервые с 12 марта занимались без ограничений. Ранее "сливочные" тренировались в нескольких группах, чтобы не нарушать карантинных ограничений. В ближайшие две недели игроки Реала будут готовиться к рестарту чемпионата.

К слову, Примера опубликовала расписание 28 тура – Реал и Барселона возобновят сезон матчами против борцов за выживание. Мадридцы сыграют дома против Эйбара 14 июня.

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