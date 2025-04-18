Руководство Реала активно работает над тем, чтобы найти замену Карло Анчелотти.

После вылета "сливочных" из Лиги чемпионов будущее итальянского специалиста находится под большим вопросом.

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Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, представитель Хаби Алонсо Иньяки Ибаньес провел переговоры с Реалом. Однако мадридский клуб не выходил на прямой контакт с Байером. Леверкузенцы рассчитывают получить за уход тренера около 15-20 млн евро компенсации.

Байер уже начал составлять список из вероятных кандидатов для замены Хаби Алонсо. Руководство ждет ответа от испанского специалиста, но надеется, что он останется во главе команды.

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