Реал провел новую волну тестов на коронавирус – есть приятные новости, но не для Лунина
00:10 - Читати українською
Часть игроков Реала переболела COVID-19 и готова помочь команде.
Сегодня мадридский клуб проводил очередную серию тестирования, информирует Marca.
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Отрицательными оказались результаты Бейла, Родриго, Модрича, Алабы и Марсело. Впрочем, некоторые вынуждены оставаться на изоляции. Лунин, Иско и Асенсио снова сдали положительные тесты, поэтому пока вне состава.
Добавим, что следующий матч Реал сыграет 2 января – команда Анчелотти поедет в гости в Хетафе.
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