Сегодня мадридский клуб проводил очередную серию тестирования, информирует Marca.

Лунин может получить новый шанс в Реале в Кубке Испании – в соперниках прошлогодний обидчик Мадрида

Отрицательными оказались результаты Бейла, Родриго, Модрича, Алабы и Марсело. Впрочем, некоторые вынуждены оставаться на изоляции. Лунин, Иско и Асенсио снова сдали положительные тесты, поэтому пока вне состава.

Добавим, что следующий матч Реал сыграет 2 января – команда Анчелотти поедет в гости в Хетафе.

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