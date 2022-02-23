В пятницу Холланд встретится с Мино Райолой для обсуждения трансфера. У норвежца есть предложения от 5 клубов: Манчестер Сити, Реал, Барселона, ПСЖ и Бавария, сообщает Cadena CER.

Фаворитом на Эрлинге выступает Манчестер Сити, но Реал тоже ведет активные переговоры. Мадридцы хотят подписать Холанда летом 2023-го, ведь в этом году бросят все силы на приобретение Мбаппе.

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Реал просит форварда не форсировать трансфер, а еще на год остаться в Дортмунде, чтобы в 2023-м стать центральной фигурой трансферного окна. А не остаться в тени Мбаппе.

Контракт Холанда с Боруссией рассчитан до лета 2024 года. В конце этого сезона в соглашении активируется клаусула в размере 75 млн евро, которой могут воспользоваться потенциальные покупатели.

Боруссия предлагает Эрлингу продлить контракт, но этот вариант футболист даже не рассматривает. Таким образом, Дортмунд должен за два года продать форварда, чтобы не потерять бесплатно.

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