Андрей Лунин не сумел выйти в стартовом составе на игру против "летучих мышей", а Тибо Куртуа до сих пор травмирован. Карло Анчелотти ничего не оставалось, как поставить в основу Франа Гонсалеса. Испанец таким образом дебютировал за Реал.

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Со стартовым свистком мадридцы начали давить на соперника. Уже на 11 минуте Мбаппе ворвался в штрафную Валенсии, упал и судья назначил пенальти, хотя казалось, что Килиан сам зацепился за ногу Тарреги. К отметке подошел Винисиус, пробил, но его удар парировал Мамардашвили.

Сейв голкипера, вероятно, добавил импульса Валенсии, которая побежала в атаку. "Летучие мыши" заработали угловой, Альмейда навесил, а Диакаби переиграл в воздухе Рюдигера и отправил мяч в ворота. Буквально через несколько минут французский защитник оформил дубль, правда, забил он в свои. Диакаби спас судья, который заметил офсайд у Мбаппе во время атаки. "Сливочные" продолжили давить на соперника, но никак не удавалось забить, а Мамардашвили в который раз продемонстрировал свой класс, совершив несколько неплохих сейвов.

После перерыва Реал все же сравнял счет. Винисиус замкнул навес с углового, который исполнил Джуд Беллингем. Мадридцы неплохо комбинировали, раздавали классные передачи, а Мбаппе был заряженным на то, чтобы еще раз Мамардашвили пропустил. Грузинский вратарь был прекрасен, именно его великолепная игра раз за разом спасала "летучих мышей". Реалу не хватало, то последнего паса, то точности.

А Валенсия снова нашла свой шанс. Уго Дуро вышел на поле во втором тайме, а в компенсированное время воспользовался классной атакой и пасом Рафы Мира, и забил в ворота Франа. В итоге Реал проиграл, подарив шанс Барселоне увеличить отрыв до шести очков.

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