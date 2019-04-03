Реал проиграл Ла Лиге в суде – "сливочные" должны выполнить предписания функционеров

Суд Мадрида отклонил апелляцию представителей Реала по использованию стиля шрифта фамилий и номеров игроков на футболках в сезоне 2018/19.

Испанский столичная Фемида встала на сторону руководства Ла Лиги, которая еще в ноябре поручила "сливочным" изменить типографику на форме. Об этом сообщает Lusport.

Реал представил космический проект реконструкции стадиона – Сантьяго Бернабеу изменится до неузнаваемости

В апелляционном заявлении представители мадридцев настаивали на том, что не могут выполнить требование лиги, поскольку уже зарегистрировали свой дизайн шрифта на сезон. Суд принял решение, что дизайн формы хоть и является свободным выбором команды, но лишь до определенного предела, потому Примера может требовать от участников лиги использовать определенный шрифт и его размеры, чтобы они были различимы и однородные во всех командах.

К слову, испанские гранды не впервые страдают из-за маркетинга. Накануне китайского Нового года Королевская испанская футбольная федерация запретила Барселоне сыграть в майках, на которых фамилии игроков "блаугранс" выполнены иероглифами.

13 игроков Реала рискуют покинуть команду – как выглядит ситуация каждого из "черного списка"