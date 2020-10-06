Королевский клуб не совершил ни одного приобретения во время летнего трансферного окна. Такая ситуация в мадридском лагере последний раз наблюдалась перед сезоном 1980/81, сообщает MSN.

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Летом Реал решил усилиться только тремя своими игроками, которые выступали в арендах. Среди них Альваро Одриосола, Мартин Эдегор и голкипер сборной Украины Андрей Лунин.

После 4-х туров Ла Лиги Реал уже отвоевал себе первую строчку турнирной таблицы, потеряв лишь два очка.

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