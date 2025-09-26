Реал летом привез в Мадрид Дани Хёйсена и Альваро Каррераса. На этом обновление линии обороны не завершится.

Как сообщает ESPN, "сливочные" не будут удерживать Дэвида Алабу, у которого завершается контракт в 2026 году. Не исключено, что Антонио Рюдигер также покинет команду. Летом немецкого защитника попытались уговорить уйти, но в итоге он остался в Мадриде.

Отмечается, что Реал до сих пор считает приоритетом подписание Ибрахима Конате из Ливерпуля. А вот что касается Уильяма Салиба, то его переход почти невозможен, поскольку он согласовал пролонгацию контракта с Арсеналом.

