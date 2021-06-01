Реал продолжил сотрудничество с Васкесом – универсалу повысили зарплату
Мадридцы решили укрепить отношения с одним из ведущих исполнителей прошлого сезона.
Лукас Васкес договорился с Реалом о пролонгации сотрудничества, утверждает AS. Действующее соглашение завершается уже 30 июня, а новое рассчитано до лета 2024 года.
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У вингера также увеличилась заработная плата – до 5 млн евро в год. Отмечается, что во время переговоров Васкес был очень лаконичным и не садился за стол с другими клубами, в частности с Баварией, ПСЖ и Наполи, которые проявляли к нему интерес.
29-летний испанец является воспитанником "бланкос". В сезоне 2020/21 Лукас сыграл 34 поединка, в которых отметился двумя голами и восемью ассистами.
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