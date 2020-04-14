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Реал продолжает охоту на Мане – мадридцы готовятся к трансферному рекорду клуба

08:39 40 Читати українською
Реал продолжает охоту на Мане – мадридцы готовятся к трансферному рекорду клуба
Садио Мане / Фото ФК Ливерпуль

Главный тренер Реала Зинедин Зидан может получить звездное усиление в атакующую линию.

Нападающий Ливерпуля Садио Мане остается приоритетной трансферной целью королевского клуба, сообщает The Sun.

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Руководство мадридцев готово заплатить английскому гранду 170 млн евро, что сделает 28-летнего сенегальцам самым дорогим трансфером в истории "сливочных".

Действующий контракт Садьио с мерсисайдцами рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне АПЛ Мане провел 26 матчей, в которых отметился 14-ю голами и 9-ю ассистами.

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