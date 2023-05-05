Хавбек Реала Тони Кроос уже договорился о новом соглашении с мадридским клубом.

Кроос уже поставил подпись под новым контрактом с Реалом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Соглашение с немецким полузащитником будет рассчитано до июня 2024 года, осталось получить официальное подтверждение. Вскоре Реал планирует продлить контракты с Винисиусом и Бензема.

Заметим, что Кроос провел 44 матчей за Реал в текущем сезоне, в которых отметился 2 голами и 5 ассистами.

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