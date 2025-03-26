Пролонгация соглашения с 22-летним испанцем была приоритетной задачей для руководства "сливочных". Воспитанник Реала присоединился к первой команде летом во время турне в США. Рауль Асенсио получил шанс проявить себя в основе после травмы Милитао и воспользовался доверием Карло Анчелотти.

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Как сообщает Marca, Реал продлил контракт с защитником до 2029 года. По новому соглашению он будет зарабатывать 6,2 млн евро и будет происходить прогрессивное увеличение зарплаты до 9 млн. Кроме того, в новом контракте есть пункт об уходе, размер которого составляет 50 млн евро.

Рауль Асенсио в текущем сезоне сыграл за "сливочных" в 30 матчах, оформив два ассиста. Уверенные выступления за Реал позволили ему получить дебютный вызов в сборную Испании.

К слову, Асенсио что в Испании является фигурантом судебного дела, которое тянется еще с 2023 года. Вместе с тремя другими игроками молодежной команды Реала он вступил в сексуальные отношения с двумя девушками, одна из которых была несовершеннолетней. Несмотря на добровольный характер контакта, футболистов обвиняют в том, что они без разрешения сняли видео и впоследствии распространяли его в интернете.

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