Реал продлит контракт с Куртуа, поставив под сомнение судьбу Лунина – мадридцы предали принципы ради бельгийца
Руководство Реала решило вознаградить голкипера сборной Бельгии Тибо Куртуа за стабильную игру.
Контракт бельгийского вратаря со "сливочными" истекает летом 2026 года. Реал уже планирует продлить соглашение с Тибо Куртуа.
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Как сообщает Relevo, руководители "бланкос" считают, что голкипер является неприкосновенным. Ближайшие годы команда должна строиться с Куртуа. Обычно игроки старше 30 лет получают вариант с продлением только на один год. Но ради Тибо Реал нарушит свое правило, и предложит ему пролонгацию на два сезона.
Не исключено, что из-за продления бельгийца Лунин покинет клуб в случае поступления выгодного предложения. В Мадриде хотят избежать долгосрочной напряженности в раздевалке из-за позиции основного голкипера команды.
Куртуа выступает за "сливочных" с 2018 года. Всего 32-летний голкипер отыграл за клуб 279 матчей во всех турнирах. Бельгиец выиграл с Реалом две Лиги чемпионов, а также трижды завоевывал титул чемпиона Испании.
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