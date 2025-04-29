Контракт бельгийского вратаря со "сливочными" истекает летом 2026 года. Реал уже планирует продлить соглашение с Тибо Куртуа.

Звезде Реала готовят показательное наказание после Класико – Куртуа обвиняют в двух голах, Анчелотти дали 5 матчей

Как сообщает Relevo, руководители "бланкос" считают, что голкипер является неприкосновенным. Ближайшие годы команда должна строиться с Куртуа. Обычно игроки старше 30 лет получают вариант с продлением только на один год. Но ради Тибо Реал нарушит свое правило, и предложит ему пролонгацию на два сезона.

Не исключено, что из-за продления бельгийца Лунин покинет клуб в случае поступления выгодного предложения. В Мадриде хотят избежать долгосрочной напряженности в раздевалке из-за позиции основного голкипера команды.

Куртуа выступает за "сливочных" с 2018 года. Всего 32-летний голкипер отыграл за клуб 279 матчей во всех турнирах. Бельгиец выиграл с Реалом две Лиги чемпионов, а также трижды завоевывал титул чемпиона Испании.

Барселона выиграла Кубок Испании, переиграв Реал в драматической битве с пятью голами