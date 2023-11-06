Реал продлит контракт с ключевым защитником – сумма отступных впечатляет
15:05 - Читати українською
Бразилец Эдер Милитао продолжит выступать в составе мадридского Реала.
Мадридский Реал близок к продолжению сотрудничества с бразильским защитником команды Милитао. Об этом пишет Фабрицио Романо.
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По информации источника, новое соглашение с 25-летним бразильцем будет рассчитано до июня 2028 года. В контракте будет прописана сумма отступных в размере 1 млрд. евро.
В этом сезоне футболист сыграл всего 50 минут за мадридский клуб, он восстанавливается после травмы.
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