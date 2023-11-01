Нападающий Реала Родриго продлит контракт с "бланкос" на улучшенных условиях до лета 2028 года.

Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, Родриго продлит соглашение с Реалом в четверг, 2 ноября. Новый контракт бразильца будет действовать до лета 2028 года, и в нём будет присутствовать пункт о клаусуле в размере 1 миллиарда евро.

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Ранее руководство Реала продлило контракт с форвардом Винисиусом Жуниором до лета 2027 года. В этот способ боссы "сливочных" хотят обезопасить себя от посягательств саудовских шейхов, которые вознамерились переманить лучших футболистов из европейских чемпионатов.

В этом сезоне Родриго сыграл за Реал 16 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча.

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