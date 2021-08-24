Полузащитник Федерико Вальверде входит в долговременные планы руководства мадридского Реала и заключил новый контракт со "сливочными".

Хавбек поставил подпись под новым соглашением с мадридцами, сообщает официальный сайт клуба.

Ювентус, Реал и ПСЖ могут организовать бомбу лета – во всем "виноват" Роналду

Новый контракт Вальверде с Реалом рассчитан до лета 2027-го. По данным испанской прессы, клаусула уругвайца составляет 1 миллиард евро. Для воспитанника Пеньяроля нынешний сезон – четвертый в первой команде Мадрида. Также он защищал цвета Кастильи и Депортиво (аренда).

К слову, этим летом Реал сосредоточился на продлении сотрудничества с ведущими исполнителями первой команды. Новые контракты также подписали Бензема, Куртуа, Карвахаль, Начо.

Арсенал іде на дно, синхронні невдачі свідків Європейської Суперліги, побоїще в Рив'єрі – огляд вікенду