Реал на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с Гонсало Гарсией, который стал лучшим бомбардиром команды на Клубном ЧМ (4 гола). Новое соглашение 21-летнего форварда рассчитано до 30 июня 2030 года. Ранее издание AS сообщало, что клаусула в контракте Гонсало возрастет до 1 миллиарда евро.

Реал согласовал новый контракт с форвардом, прописав бешеную клаусулу – он едва не повторил достижение Рауля

В то же время Реал сильно обидел Гонсало, который так и не получил заветный девятый номер, на который претендовал. Сообщается, что "девятка" была отдана Эндрику. Гонсало Гарсия будет играть под 16-м номером.

Гарсия присоединился к Реалу в 2014 году в возрасте 10 лет и провел в молодежной системе клуба десять сезонов. Последние два из них он играл за Кастилью. В ноябре 2023 года испанец дебютировал за первую команду мадридцев.

