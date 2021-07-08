Реал продлил контракт с Начо – защитник отметил 20 лет в клубе
16:31 - Читати українською
Вице-чемпион Испании объявил о продлении контракта с защитником Начо на два сезона.
31-летний игрок и королевский клуб договорились о продлении соглашения до 30 июня 2023-го, сообщает официальный сайт Реала.
Серхио Рамос официально перешел в ПСЖ
Интересно, что Начо присоединился к академии "сливочных" ровно 20 лет назад, в июле 2001-го. Защитник успел поиграть за юношескую, молодежную команды, а также за Кастилью. В сезоне 2013/14 он закрепился в основном составе Реала.
Отметим, что в прошлом сезоне в футболке мадридцев он провел 33 матча во всех турнирах, отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами.
Анчелотті повернувся в Реал, щоб увійти в історію – козирі, головні дилеми та цікава реакція Лапорти
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter