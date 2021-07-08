Вице-чемпион Испании объявил о продлении контракта с защитником Начо на два сезона.

31-летний игрок и королевский клуб договорились о продлении соглашения до 30 июня 2023-го, сообщает официальный сайт Реала.

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Интересно, что Начо присоединился к академии "сливочных" ровно 20 лет назад, в июле 2001-го. Защитник успел поиграть за юношескую, молодежную команды, а также за Кастилью. В сезоне 2013/14 он закрепился в основном составе Реала.

Отметим, что в прошлом сезоне в футболке мадридцев он провел 33 матча во всех турнирах, отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами.

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