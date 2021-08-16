Реал на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с Тибо Куртуа.

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Новое соглашение с бельгийцем рассчитано до 30 июня 2026 года. Таким образом, шансы Лунина занять место в воротах Реала выглядят призрачными, ведь Куртуа является безоговорочным первым номером мадридцев.

К слову, в прошлом сезоне Тибо сыграл в 51 матче в составе Реала, в которых пропустил 44 гола, а в 21 поединке удержал свои ворота на замке.

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