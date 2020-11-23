"Сливочные" пополнили перечень клубов, проявляющих интерес к нигерийцу, утверждает La Razon.

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Чуквуэзе якобы убедил менеджмент мадридцев в целесообразности своего подписания после очного поединка с "Желтой субмариной" в 10-м туре Ла Лиги. Клаусула вингера составляет солидные 80 млн евро, которые зимой отпугнули Ливерпуль. Однако, Реал может предложить 65 млн за дуэт исполнителей Вильярреала из защитника Пау Торреса и собственно Чуквуэзе, а также своих игроков в аренде – Дани Себальоса и/или Рейньера Жезуса. Конкуренцию "сливочным" в борьбе за атакующего полузащитника составят английские гранды и середняки.

В нынешнем сезоне Сэмюэль Чуквуэзе провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи.

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