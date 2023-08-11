Агент форварда Айнтрахта Рандаля Коло Муани Мусса Сиссоко встречался с представителями Реала для обсуждения потенциального трансфера своего клиента в Мадрид. Об этом информирует немецкий портал Sport1.

ПСЖ достиг договоренности с форвардом сборной Франции – парижанам придется выложить солидные деньги

Ранее СМИ сообщали, что ПСЖ хотел бы подписать французского центрфорварда в случае ухода Килиана Мбаппе. Айнтрахт установил на игрока ценник в размере 100 млн евро – его контракт с клубом из Франкфурта рассчитан до лета 2027 года.

Весной 2023 года Коло Муани сменил агента, чтобы новый представитель нашёл ему вариант с топ-клубом. После ухода Карима Бензема у Реала остался только один центральный нападающий – Хоселу. Очевидно, вопрос сводится к возможности Реала заплатить за форварда 100 млн евро.

Напомним, что Коло Муани является действующим вице-чемпионом мира в составе сборной Франции. В финале ЧМ-2022 против Аргентины он заработал один из пенальти для Килиана Мбаппе.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?