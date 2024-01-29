Реал установил высокие цены на билеты на матч 24-го тура чемпионата Испании против Жироны.

В субботу, 10 февраля, Реал примет Жирону на своём поле в рамках матча 24 тура Ла Лиги. Столичный клуб уже огласил цены на билеты на матч с лидером чемпионата – чтобы посмотреть на украинцев на стадионе Сантьяго Бернабеу болельщикам "бланкос" придётся заплатить от 95 до 280 евро. Об этом информирует Defensa Central.

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Как правило, Реал устанавливает подобные цены на матчи Лиги чемпионов. Однако для Жироны "бланкос" сделали исключение – на данный момент команда Мичела лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая Реал на 1 очко. Однако у команды Карло Анчелотти есть игра в запасе.

В матче 23-го тура Ла Лиги Жирона сыграет с Реалом Сосьедад, а Реал – с мадридским Атлетико.

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