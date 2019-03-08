Реал приоткрыл трансферные планы на лето

Когда узнал о трансферных планах Реала / Фото Reuters

Реал определился с позициями, которые планирует усилить во время следующего трансферного окна.

Руководство Реала сформировало список игроков, которые иогут покинуть лагерь "сливочных" и список позиций, которые нужно усилить летом, сообщает Marca.

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По информации издания, королевский клуб может попрощаться с Рафаэлем Вараном, Альваро Одриосолой, Марко Асенсио, Тони Кроосом, Иско и Гаретом Бейлом.

С другой стороны мадридцы намерены приобрести центрального защитника, левого защитника, двух хавбеков и форварда.

Напомним, в текущем сезоне Реал уже вылетел из розыгрыша ЛЧ и Кубка Испании, в Ла Лиге подопечные Солари находятся на 3-й строчке, отставая от Барселоны на 12 очков.

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