Реал принял решение относительно будущего Васкеса

Королевский клуб определился со своими планами относительно нападающего Лукаса Васкеса.

Контракт Васкеса с Реалом действует до 30 июня 2021 года. Руководство мадридцев планируют серьезное обновление состава в ближайшее время, поэтому не будет предлагать новое соглашение футболисту, информирует AS.

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Ожидается, что летом стороны договорятся об оптимальном прекращения сотрудничества: Васкеса могут отпустить в другой клуб за незначительную компенсацию, или оставить в Реале до завершения срока контракта. Если футболист выберет второй вариант, то у него, скорее всего, не будет игровой практики, ведь Зинедин Зидан рассчитывает на других игроков.

Отметим, что в текущем сезоне Васкес сыграл за Реал 18 матчей во всех турнирах и забил 3 гола. В основном 28-летний игрок выходил на замену.

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