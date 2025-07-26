Опорный полузащитник Манчестер Сити Родри очень нравится Реалу, но в настоящее время руководство “бланкос” считает, что он не является вариантом для этого лета, информирует Mundo Deportivo.

Игроки Реала получили премии за участие в Клубном ЧМ – Лунина и Ко сильно обделили

Сообщается, что боссы мадридского клуба почти исключили возможность его перехода этим летом, однако полностью от трансфера не отказываются.

Согласно источнику, в Реале считают эту сделку очень сложной, а Манчестер Сити не пойдет на уступки, поэтому это одна из тех сделок, которые требуют времени и терпения. Следующим летом, когда у Родри останется последний год по контракту, Реал рассмотрит ситуацию, при условии, что опорник не продлит соглашение.

Также клуб будет внимательно следить за физическим состоянием Родри. Обладатель "Золотого мяча" недавно восстановился после серьезной травмы колена. В Реале будут следить за тем, выдержит ли колено интенсивность игры на самом высоком уровне в сезоне 2025/26.

Из-за травмы в сезоне 2024/25 Родри провел лишь 8 матчей и отдал 1 голевую передачу.

"Знаю, что я легенда": Мохамед Салах о магии Энфилда, превосходстве Слота над Клоппом и ребенке из египетской деревни