Реал принял окончательное решение по преемнику Анчелотти – авторитетный источник раскрыл новые детали
После окончания сезона и завершения Ла Лиги Карло Анчелотти попрощается с клубом, и его место займет Хаби Алонсо.
После матча Лиги чемпионов против Арсенала было окончательно принято решение о смене тренера, сообщает MARCA. Анчелотти и руководство Реала пришли к выводу, что лучшим вариантом для обеих сторон будет завершение сотрудничества, при этом клуб будет сохранять дружеские отношения с итальянцем, организовав ему достойные проводы.
Реал отказал Алонсо в ключевой просьбе
По информации источника, Хаби Алонсо, который прекрасно знаком с командой после своего времени в Реале, подпишет трехлетний контракт. Алонсо стал успешным тренером после того, как завершил карьеру игрока в 2019 году. Он успел проявить себя как главный тренер, добыв дубль в Бундеслиге с Байером в 2024 году, завершив гегемонию Баварии.
Кроме того, в команду к Алонсо присоединятся его надежные партнеры – Себас Паррилья и Альберто Энсинас, которые сопровождали его в работе в Леверкузене. Ожидается, что уже в июле Реал начнет подготовку к новому сезону под руководством нового тренера.
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