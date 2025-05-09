После матча Лиги чемпионов против Арсенала было окончательно принято решение о смене тренера, сообщает MARCA. Анчелотти и руководство Реала пришли к выводу, что лучшим вариантом для обеих сторон будет завершение сотрудничества, при этом клуб будет сохранять дружеские отношения с итальянцем, организовав ему достойные проводы.

Реал отказал Алонсо в ключевой просьбе

По информации источника, Хаби Алонсо, который прекрасно знаком с командой после своего времени в Реале, подпишет трехлетний контракт. Алонсо стал успешным тренером после того, как завершил карьеру игрока в 2019 году. Он успел проявить себя как главный тренер, добыв дубль в Бундеслиге с Байером в 2024 году, завершив гегемонию Баварии.

Кроме того, в команду к Алонсо присоединятся его надежные партнеры – Себас Паррилья и Альберто Энсинас, которые сопровождали его в работе в Леверкузене. Ожидается, что уже в июле Реал начнет подготовку к новому сезону под руководством нового тренера.

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