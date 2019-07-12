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Реал приготовил космическую сумму за Погба – клуб ожидает на первый шаг от француза

09:54 158 Читати українською
Реал приготовил космическую сумму за Погба – клуб ожидает на первый шаг от француза
Поль Погба / Фото ESPN

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба все еще имеет шанс перебраться в лагерь испанского гранда.

Реал готов осуществить первый официальный запрос Манчестер Юнайтед по трансферу Поля Погба, сообщает ABC.es.

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Руководство королевского клуба ожидает, что 26-летний хавбек самостоятельно заявит манкунианцам о готовности сменить место работы. После этого мадридцы предложат "красным дьяволам" 125 млн евро за француза.

В случае отказа, "сливочные" могут увеличить свое предложение до 130 млн евро, а также добавить 15 млн в виде бонусов.

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Испания Трансферы Трансферы Чемпионата Испании Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Реал Мадрид
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