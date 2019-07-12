Реал приготовил космическую сумму за Погба – клуб ожидает на первый шаг от француза

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба все еще имеет шанс перебраться в лагерь испанского гранда.

Реал готов осуществить первый официальный запрос Манчестер Юнайтед по трансферу Поля Погба, сообщает ABC.es.

Сульшер прокомментировал возможный уход Погба

Руководство королевского клуба ожидает, что 26-летний хавбек самостоятельно заявит манкунианцам о готовности сменить место работы. После этого мадридцы предложат "красным дьяволам" 125 млн евро за француза.

В случае отказа, "сливочные" могут увеличить свое предложение до 130 млн евро, а также добавить 15 млн в виде бонусов.

Реал завершує розпродаж: 6 гравців за понад 200 млн євро – на кону 2 трансферні бомби і битва з Барселоною