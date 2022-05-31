Полузащитник Монако и сборной Франции Орельен Чуамени может обойтись мадридцам в немалую сумму.

Реал после провала с трансфером Килиана Мбаппе переключился на подписание 22-летнего француза. Сейчас стороны находятся очень близки к успешному завершению переговоров, информирует журналист Санти Ауна.

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Ранее пресса говорила, что подписание Чуамени обойдется "бланкос" в 80 млн, но сейчас сумма выросла до 100 и еще будет содержать бонусы для самого игрока. Последние детали переезда Орельена на Сантьяго Бернабеу будут согласованы в ближайшие дни.

Заметим, что француз уже успел провести 8 поединков за сборную своей страны. В прошедшем сезоне он провел 50 матчей на клубном уровне, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

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