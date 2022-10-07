Карим Бензема пропустит мадридское дерби против Хетафе в субботу, сообщает Лукас Наваретте.

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У француза нет никаких травм, это просто осторожное решение клуба. Реал хочет предоставить дополнительный отдых 34-летнему бомбардиру, недавно вернувшемуся в строй. Бензема должен быть свеж и полностью здоров на повторный матч с Шахтером (11 октября) и домашнее Класико (16-го).

Похожая история с Тибо Куртуа, которого целенаправленно готовят к битве с Барселоной. А вот хавбек Дани Себальос действительно имеет травму, из-за которой пропустит еще несколько недель.

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