Винисиус, Эдер Милитао, Тони Кроос и Марко Асенсио на специальной фотосессии презентовали обновленную выездную игровую форму мадридского гранда. По сравнению с сезоном 2021/22 футболки стали немного светлее по оттенку и содержат ретро-элементы из 90-х.

Реал изысканно представил форму на следующий сезон – помогло трио легендарных "галактикос"

Техническим спонсором Реала остается Adidas. В этом варианте форме команда Карло Анчелотти дебютирует в Лос-Анджелесе. Именно там 30 июля Реал сыграет с Ювентусом, информирует официальный сайт мадридцев.

Стоимость футболки в официальном интернет-магазине "сливочных" – 90 евро за реплику и 140 евро за оригинал.

Напомним, по итогам сезона 2021/22 Реал под руководством Карло Анчелотти выиграл три трофея – чемпионат и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов.