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Реал прервал сумасшедшую беспроигрышную серию Аякса в домашних матчах

10:58 74 Читати українською
Реал прервал сумасшедшую беспроигрышную серию Аякса в домашних матчах
Маттейс Де Лигт

Аякс не проигрывал на своем поле уже больше года.

Мадридский Реал в 1/8 финала Лиги чемпионов победил Аякс в гостях и прервал сумасшедшую беспроигрышную серию амстердамцев на своем поле, сообщает Opta.

Аякс – Реал – 1:2 – видео голов и обзор матча

Аякс не проигрывал на Кройф Арене уже в течение 30 игр (26 побед и 4 ничьи). Последнее поражение нидерландской команды в родных стенах датировано ноябрем 2017-го года, когда Аякс проиграл Утрехту в чемпионате Нидерландов.

Напомним Реал победил Аякс благодаря голам Бензема и Асенсио, матч закончился со счетом 2:1. В первом тайме арбитр матча не засчитал гол хозяев, воспользовавшись VAR.

Реал на выезде победил Аякс: фантастический матч амстердамцев, чемпионский характер "бланкос" и противоречивый арбитраж

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