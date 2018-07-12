Реал представит Лунина на следующей неделе

Украинский голкипер Андрей Лунин может быть представлен в качестве игрока Реала в понедельник.

По информации Marca, уже на следующей неделе на "Сантьягу Бернабеу" состоится презентация новичков "сливочных".

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Презентация запланирована на понедельник, 16 июля.

Кроме Лунина, должны быть представлены и другие новички команды – Альваро Одриосола и Винисиус Жуниор.

Напомним, украинец перешел в Реал 22 июня 2018. По информации испанских СМИ, Заря получила за голкипера 14 млн евро.

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